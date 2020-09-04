歐美股市3日大跌，尤其美股四大指數跌幅2.78～5.74％，尤其科技股代表的那指及費半指數重挫，波及亞股今（4）日走勢，台股更在台積電（2330）及大立光（3008）雙王不振下大跌百點，月線得而復失，且摜破12,700點關口；資金轉向避險工具，包括連動各國股指反向ETF及富邦VIX（00677U）均出現強彈。

國際股市從3月來強力反彈，並持續創新高，全球多頭指標美股在創高後，3日由科技股引發殺盤，歐股也跟著疲弱不振，亞股今日開盤也同步走跌，與各國股指連動的反向ETF，同步彈升，富邦VIX早盤跳高至5.8元，大漲近10％，隨後維持上漲8％以上漲幅表現。

而與各國連動的反向ETF，包括富邦NASDAQ反1、元大S＆P500反1、國泰美國道瓊反1等都大漲3～6％之間，富邦上證反1、元大滬深300反1．FH香港反1、國泰中國A50反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1等，也同步大漲1～3％之間。

(工商 )