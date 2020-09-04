花壇第三口庄橋施工 花壇鄉公所以南110公尺處封閉內側車道 11:222020/09/04 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花壇第三口庄橋施工，花壇鄉公所以南110公尺處封閉內側車道。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部公路總局第二區養護工程處表示，彰化工務段將於9月6日（星期日）早上10時起至9月25日下午6時止，於彰化縣花壇鄉中山路二段台1線197k＋110路段，辦理第三口庄橋改善工程，施工期間封閉南北雙向主線內側1車道，主線中間及外側車道仍保持通行。 彰化工務段表示，施工點為花壇鄉公所以南110公尺處，只封閉內側車道，外側2車道維持通行。請用路人行駛該路段時小心駕駛，施工動態訊息請利用本局智慧化省道即時資訊服務網或收聽警廣臺中分臺路況廣播（FM94.5），施工不便，尚祈見諒。 (中時 ) #車道 #施工 #內側 #花壇鄉 #彰化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 古坑交流道迷宮夢魘有解 交通部願建側車道 16:392020/09/03 生活 古坑交流道常卡關 將闢側車道 04:102020/09/04 地方新聞 鬼月好詭 魚屍浮遍大排稽查員趕赴不見了 17:132020/09/02 生活 池上良田種電不種米 引爭議 04:102020/09/03 地方新聞 推進無人駕駛 陸京雄高速建設專用車道 15:352020/08/31 財經 彰化長腿短裙妹闖平交道 蹲軌後瀟灑離去 目擊者怒罵：肖欸 16:492020/08/27 社會 苗栗女騎士橫越馬路遭直行車撞擊重摔 送醫搶救宣告不治 13:102020/08/28 社會 台南市永康區中華路接連3坑洞 趕工搶修 18:012020/08/27 社會 彰化2萬噸汙土覓去處 將招標 04:102020/09/04 地方新聞 大雨狂炸 永康中華路接連出現2坑洞 鐵皮屋傾斜 12:552020/08/27 生活 寶島熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 韓國瑜4政策陳其邁市府將全取消 網怒嗆一針見血 - 政治 農曆七月問碟仙「妳漂亮嗎？」 高中屁孩遭厲鬼怒瞪七孔流血慘死 - 生活 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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