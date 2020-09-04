交通部公路總局第二區養護工程處表示，彰化工務段將於9月6日（星期日）早上10時起至9月25日下午6時止，於彰化縣花壇鄉中山路二段台1線197k＋110路段，辦理第三口庄橋改善工程，施工期間封閉南北雙向主線內側1車道，主線中間及外側車道仍保持通行。

彰化工務段表示，施工點為花壇鄉公所以南110公尺處，只封閉內側車道，外側2車道維持通行。請用路人行駛該路段時小心駕駛，施工動態訊息請利用本局智慧化省道即時資訊服務網或收聽警廣臺中分臺路況廣播（FM94.5），施工不便，尚祈見諒。

(中時 )