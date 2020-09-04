台南市學甲區農田遭非法掩埋爐渣，引發討論，昨又遭時代力量立委陳椒華質疑數10萬噸爐碴違法填埋農地是惡行重大的環保犯罪，然而卻僅輕罰6000元，台南市長黃偉哲今天表示，會以最嚴厲態度、最嚴格手段處理完成，要求業者今天起開始清理，180天內完成。

黃偉哲重申，學甲爐渣當初埋設並不在他任內，2016年時處理進度跟現在處理進度是有不同的，他也樂於接受大家批評跟指教，但必須言之有物，而且必須有事實根據。他強調，學甲爐渣今早開始清運，180天內清運完畢，原來業者是要求2年時間，評估他的爐渣量後，要求他做最短的處理，所以180天限期完成。

黃偉哲說，上一次學甲爐渣量花1年半清理，這次花半年，只有1／3時間，他提到，擔任市長以來，上任簽署第一份文件就是龍崎垃圾事業廢棄物掩埋場，也把它停掉了，學甲爐渣則不在他任內發生，他也積極處理，至於安定竑榮非法水泥廠繼上次拆除生產線之外，今天也要求業者拆除生產設備，「對一些違法、違反環境部分，一定嚴肅處理，用嚴正嚴肅態度，用嚴厲手段處理，破壞我們環境、鄉土這些部分，總之，必須要給大家一個很乾淨的環境。」

(中時 )