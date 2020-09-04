「我們是一群傻子和瘋子！」去年9月4日總統蔡英文對追查論文的3名學者台大法律系教授賀德芬、美國台裔教授林環牆、資深媒體人彭文正提出妨害名譽訴訟，至今正好滿1年，不過1年來蔡總統並未採取任何行動。4日上午彭文正與賀德芬、前立法委員陳學聖等人舉行「蔡英文提告賀德芬、林環牆、彭文正3位教授滿1周年，不開庭、不調查、不保全證據」記者會。陳學聖說，台灣有這群傻子和瘋子持續追查論文疑雲，是台灣真正的價值。

記者會上彭文正提供錄音檔，表示去年被蔡英文提告後，曾以當事人身分致電地檢署詢問該案相關資訊，但僅得知案號是10180、案由是妨害名譽、承辦檢察官是黃偉，連告訴人是誰都不能說；到現在十個月，完全沒有任何回應，簡直就是「不可告人，所以告人；心虛告人，不敢見人」。彭文正笑說，中華民國司法史上從來沒有被告這麼渴求開庭，也從來沒有原告告完人就失去蹤影，呼籲蔡總統盡快將司法程序走完。

賀德芬說，要去監察院檢舉教育部長潘文忠、高教司長朱俊彰及檢察官黃偉，黃偉查私菸案33天就結案，論文門卻拖了1年沒有任何動作，顯然只是承歡上意、龜縮不前，因此她仍堅持司法解決。

林環牆以事先錄製好的影片表示，去年8月29日公開中文版調查報告，和賀德芬老師在立法院開記者會，當時的結論非常清楚，就是蔡英文頂多是博士候選人，根本沒有拿到學位，且之後掌握倫敦政經學院校方說謊的充分證據。他引述愛因斯坦的話「不假思索地相信權威，是真相的最大敵人」，表示蔡英文傷害了學術倫理、政治誠信，違背了法律，顛覆了是非、善惡、對錯等人類倫理的基本價值，但台灣學術界、媒體、文官體系、司法體系不是選擇噤聲，就是充當護衛隊。他堅信論文門一定會水落石出。

陳學聖說，外界會認為他們是傻子或瘋子，沒有人在關心的事情，卻持續在追，好像在追天寶年間的往事，跟時代格格不入。可是後來他發現小英論文有很多人關心並希望鍥而不捨地追蹤，所以他認為，台灣有這群傻子和瘋子，是台灣真正的價值。

陳學聖說，長年從事選舉，很了解為何要選前提告，因為選前如果不提告，會被認為心虛。但是既然蔡英文大選拿到817萬票超高票，應該很有信心，就該大方把整個提告走完，否則選前提告、選後不告，有違常理。

(旺報 )