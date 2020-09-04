基隆輕軌近期引起討論，民眾憂心未來營運後，台鐵恐不進到基隆市區，更引起不少通勤族發文反對，藍綠議員跟前立委紛紛跳出發聲，對此，基隆市長林右昌於4日上午上廣播節目接受主持人周玉蔻訪問時指出，南港到基隆的捷運有很多作法，可能直接讓中運量捷運進來，不一定會是輕軌，他強調說，鐵路是一定會在，之前聽到的不進基隆，只是相關單位規劃時，其中的一個小可能性，用膝蓋想也知道「不會被廢掉」。

針對輕軌問題，基隆藍營議員及前立委謝國樑都砲聲隆隆地攻擊台鐵不進基隆火車站的問題，對此，林右昌指出，輕軌議題根本八字還沒有一撇，鐵道局仍正在進行綜合規畫，他也表示，在地有許多人都是搭火車通勤，而自己以前也曾是搭火車上班，他認為沒有什麼好罵，目前綜合規劃還沒有做完，市府一定會催促相關單位規畫出不同方案，最後決定前會辦公聽會。

面對周玉蔻指「誰敢把台鐵拿掉，2022年就不用選市長」盼市長保證不會把火車廢掉，林右昌則指出，火車「不會被廢掉」，目前規畫單位是提出各種方案，但仍不到最後決定的時間，他一定會選一個對基隆最有利的方案，目前是輕軌上限，未來有可能是捷運以中運量，直接進來，而他也一再重申自己的立場就是「鐵路是需要的」，並且最後結果是由基隆市長他說了算。

林右昌表示，輕軌議題不要當政治議題炒作，這樣很不好，目前台北市長柯文哲提出北宜高鐵，新北市長侯友宜則提民生汐止線，還有南港到基隆的捷運，最近會由交通部邀集北北基首長整合，他希望大家不要把一個完整的議題只挑出20％在講，綜規本來就要規畫不同情境，等到評估完成，最後面才會決策。

(中時 )