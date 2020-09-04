半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G智慧型手機相關晶片測試需求暢旺，2020年8月合併營收突破4億元關卡、衝上4.05億元新高，公司對第三季及下半年營運展望樂觀，法人看好精測第三季營收可望季增逾1成、改寫歷史新高。

在利多題材激勵下，精測不畏台股重挫近200點逆風，今（4）日開高後雖一度小跌1％，但隨即回神翻紅走揚，最高上漲3.85％至729元，早盤維持逾2％漲幅，表現明顯抗跌。不過，近期三大法人持續偏空操作，上周合計賣超324張，本周迄今持續賣超255張。

精測8月自結合併營收達4.05億元，較7月3.85億元成長5.09％、較去年同期3.67億元成長達10.25％，改寫歷史新高。累計精測1～8月合併營收27.48億元，較去年同期19.86億元成長達38.36％，續創同期新高。

精測表示，智慧型手機市場有望在下半年回溫，其中5G智慧型手機開始由高階轉向中階市場發展，滲透率快速提升，帶動應用於5G智慧型手機的核心應用處理器（AP）、射頻（RF）及高效能運算（HPC）相關晶片的探針卡需求暢旺，使探針卡8月業績維持旺季表現。

展望後市，精測日前法說時對第三季及下半年營運展望樂觀，並專注發展自製微機電（MEMS）探針卡，預計將自本季起對營收產生貢獻。精測指出，8月推出的全新自製針SR90，可應用在高速運算HPC、GPU、CPU等晶片測試，搭配的探針卡已進入客戶驗證階段。

精測預期，今年探針卡營收貢獻估約20～25％，毛利率可維持50～55％的長期目標區間。不過，新冠肺炎疫情影響仍有待觀察，將持續發展好技術實力，以因應客戶移轉挑戰，並致力投入智慧製造及智慧環保，盼未來往外拓展為新業務，打造為營運第三隻腳。

投顧法人認為，精測8月營收表現符合預期，但由於15日後將無法再出貨給華為，9、10月營收表現將成為觀察重點，並勢必要轉向發展更多其他業務，採用全新自製針的新探針卡產品對營收貢獻將是明年觀察重點，維持中立評等、目標價700元。

(時報資訊)