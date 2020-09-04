高通最新宣佈，計畫在2021年初將5G行動平台產品組合擴展至Snapdragon 4系列，以規模化地加速5G在全球的商用化進程，預計終端商品將在明年第一季上市。

高通總裁Cristiano Amon表示，高通將繼續為5G的規模化商用鋪平道路，透過將5G擴展至Snapdragon 4系列行動平台，我們預計5G將能夠惠及不同區域的近35億智慧手機用戶。Snapdragon 4系列5G行動平台將為更廣泛的消費者帶來各種主要的中高端特性，超越海量市場對於該層級產品的預期，從而實現我們讓所有智慧手機用戶都能使用5G技術的願景。

目前高通的5G行動平台包括Snapdragon 8系列的Snapdragon 865 Plus、Snapdragon 865和Snapdragon 855，Snapdragon 7系列的Snapdragon 768G、Snapdragon 765和765G以及Snapdragon 6系列的Snapdragon 690，預計在Snapdragon 4系列加入後，將進一步充實高通產品線廣度。

目前全球包括非洲、亞洲、歐洲、北美、大洋洲/澳大利亞和南美等逾35個國家/地區已經部署了超過80個5G商用網路，隨著5G晶片的產品從旗艦機陸續下放在中階以及入門機款下，將有利於加速全球5G滲透率。

高通預計搭載Snapdragon 4系列5G行動平台的商用終端裝置預計將於2021年第一季度上市。

(時報資訊)