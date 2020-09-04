工研院AIdea人工智慧共創平台與中華民國乳業協會合作，提出「台灣牧場乳量預測」議題，運用AI人工智慧分析「乳牛群性能改良計畫」（Dairy Herd Improvement, DHI）資料庫，找出影響產乳量的關鍵因子，協助業者精準掌握乳產量，提升台灣酪農產業競爭力。

工研院巨量資訊科技中心執行長暨AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生表示，過去AI人工智慧在台灣多應用於製造、醫療、交通等領域。對此，工研院擘畫2030技術策略與藍圖，投入智慧化共通技術AI人工智慧的研發，打造AIdea人工智慧共創平台，協助台灣各產業找出AI人工智慧的應用發展。此次，工研院AIdea人工智慧共創平台與中華民國乳業協會合作，共同討論「台灣牧場乳量預測」議題，運用AI人工智慧分析台灣酪農業者多年來蒐集的資料數據庫，精準預測乳牛產乳量，強化牧場智慧管理，為台灣酪農業永續經營盡一份心力。

牛乳的需求量大，需要長期穩定的供應量，過去酪農業者多仰賴自身經驗決定飼育方式，由於牛隻泌乳的多寡與品質牽涉諸多因素，包括牛隻的年齡、品種、所處環境條件、健康狀況、氣候溫度等，甚至飼養與管理方式都對泌乳量有所影響，若能透過AI人工智慧，協助數據蒐集已臻成熟的酪農業者，找出產乳量的關鍵因子，進一步預測台灣不同地區牧場生產的乳量，就能有效協助酪農業者制定出最佳的飼育決策。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，此次與工研院AIdea人工智慧共創平台合作，透過AI人工智慧的導入，用更科學性的分析決策來取代過去酪農產業的經驗法則，讓產乳量的預測更加精準。目前業界已掌握氣候溫度，是決定乳牛產奶量的關鍵因子，因牛隻在天氣炎熱時，會降低進食，連帶導致產乳量降低，天氣寒冷時則相反；對消費者而言，在天氣炎熱時對牛奶的需求量，比天氣寒冷時更大，因此乳量的供給與需求無法配合。若未來AI人工智慧可以納入氣候溫度的因素，除了能讓乳量預測更加精確，也能進一步應用於規劃不同氣候的飼養與銷售策略。

「台灣牧場乳量預測」議題利用中華民國乳業協會所提供的「乳牛群性能改良計畫」從2013至2019共7年份的資料庫，涵蓋牛隻的活動力、發情狀況、泌乳量、瘤胃的溫度、PH值、消化狀況、飼養方式等各項數據與資訊。工研院AIdea團隊從中進行資料整備、釐清議題，將「台灣牧場乳量預測」放上平台。自去年10月上架以來吸引43組來自國內外產學各界的AI人工智慧團隊共襄盛舉，AIdea將預測準確度達80%以上的AI人工智慧好手，推薦給中華民國乳業協會進行後續AI人工智慧的解題關鍵合作。（新聞來源：工商即時 袁顥庭）

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