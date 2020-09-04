新北八里區口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩引發譁然，衛福部表示，民眾可於今日至11日到有販售口罩實名制的藥局或衛生所換貨；新莊某藥局表示，目前只出現成人版的「加利」口罩，多間藥局出現口罩缺貨潮，許多民眾換不到口罩敗興而歸。

新北市消保官主任王治宇表示，今天再前往新莊6間稽查藥局，第一間藥局就有一大箱1.2萬片加利口罩，目前衛服部也正多管齊下徹查中。

該藥局藥師表示，他們是在昨天裝口罩到信封時，發現上面印有大量「Carry mask」字樣的口罩，因此緊急停賣並且通報新北市府，目前「Carry mask」只有出現在成人口罩上，兒童口罩目前沒有出現。

藥師說，早上已出現換口罩人潮，但是藥局已經沒有庫存口罩可供換貨，因此很多民眾拿著口罩前往換貨卻失望而歸，預計下午會有口罩到貨，數量預計有3600片。

民眾表示，昨天看到新聞後檢查家中備用口罩，沒想到出現了好多片，今天早天趕快到藥局做更換，然而卻換不到，藥局說大概下午會來貨，應該下午再跑一趟換貨。

民眾換不到貨（戴上容攝）

(中時 )