台北市某私立幼兒園被爆出有不當管教孩童的情形，家長指出，幼兒園調來一位新老師，而不巧孩子當天剛好忘記帶湯匙，老師沒借他，還要他自己用手抓東西吃。事後家長也向園方反應，其他老師則急忙辯護，不可能像孩子說的那樣，也以為事情就這樣過了，不料，孩子越來越不愛上學，經了解才知道新老師多次出手體罰。

爆料的家長表示，事發第2天在孩子書包發現一大張貼紙，和之前一小張的不同，當時就有發現不太對勁，原本擔心事孩子拿了其他同學的東西，也和老師確認，的確是園方給的，不料幾天後，孩子才脫口而出說，「老師說拿了貼紙就不可以跟爸爸媽媽說被打的事情。」，才知道事情的嚴重。

家長指出，「孩子沒帶湯匙那天，老師沒給他湯匙，叫他自己抓飯吃，還拍他的頭叫他吃快一點，幾天來下來，甚至強逼孩子大口餵他，害孩子差點吐出來」；孩子陳述，中午起床想尿尿，找老師帶他去廁所，老師還很生氣，造成孩子緊張，不小心尿在外面，老師甚至從他的臉直接打下去，水龍頭沒關好又從背後用力打孩子的頭。

家長說，新老師來後每一天，孩子幾乎會因為小事情被打罵，孩子的個性變得不在像過去開朗，不愛玩水、不愛洗澡等情形，家長甚痛批，沒有任何一個公部門出面聯繫處理，通報系統根本沒有用。

對此，教育局已請同仁釐清事實；記者致電幼兒園指出，與園長正在會議中，家長指控並非事實，開會完後將對外說明。

(中時 )