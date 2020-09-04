美股重挫引發全球股市大跌，高價股成法人提款對象，台股千金股光環褪色，旭隼（6409）跌破千元關卡，千金股退位只剩五千金，11檔700元俱樂部，只有精測（6510）逆勢上漲2％多，其餘跌幅多在2～8％之間。

百元以上高價股，可以300元為分界點，300元以上至千金股，今天成為市場主要賣壓，股王大立光跌破3,600元，跌幅約3％，在股王領跌下，千金股及300元以上高價股，共37檔，臉色都鐵青，僅有少數如精測、亞德客-KY、聰泰、新普等4檔維持紅盤格局。

至於300元以下至100元以上個股，表現相對抗跌，大學光更拉上漲停價297元，生華科也在現增題材拉抬及疫苗傳佳績等利多題材下衝上漲停，防疫股的豪展，以及太陽能股的碩禾，以及拓凱、宜鼎、保瑞、伸興、優群、台表科等多屬於百元俱樂部中的低價股，股價多在100多元，在獲利支撐下，股價相對有撐。

(工商 )