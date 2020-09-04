知名網紅兼YouTuber奎丁(Zamy)有著精緻五官與火辣身材，身材纖細修長卻有著超有料的豐滿上圍，讓她有著「雅典娜女帝」的美稱，而她相當大方，總不吝展現好身材，為滿足網友對她的好奇，奎丁近日在網路上開放提問，被問到=如何又瘦又有胸」時，她大方坦承自己並非完美的「天選之人」，公開真實罩杯，表示呈現豐滿視覺是有特殊技巧的。

奎丁昨(8/3)在IG開放粉絲提問，眾人好奇的問題果然被提出了「該做些什麼才能像妳一樣又瘦又有胸」，奎丁竟說其實自己沒照片中完美，真實罩杯是大D小E，「上胸飽滿所以看起來比較豐滿而已」。

而平常看起來波濤洶湧，是靠著後天的補強，「按摩、吃補品、穿搭(顯胸大、墊一些水餃墊)、修圖」，希望展現什麼模樣，全靠自己努力，但有一點掛保證，就是胸部是真的，「但是妳有時候可以用墊的，把它墊大一點，有懂我意思吧！」。

而她也被問到平常穿什麼內衣品牌，奎丁給出意外答案「這就不太了解我了，我很少穿內衣」，身高體重部分她也全公開，168公分高的她，大概49到50公斤左右，至於男網友們最關心的感情現況，她笑稱很多粉絲在問，感謝大家關心，「有穩定會公開讓你們知道der，別急～」。

奎丁辦線上問與答，誠意部分真的完全到位，被問到學歷問題，大方表示自己是百齡高中畢業後，考上輔大圖書資訊學系，連出身地都不藏私回答，奎丁說自己是土生土長台北人，「中山區行天宮附近，從小在那長大」。

(中時新聞網)