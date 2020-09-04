口罩國家隊廠商加利以大陸製口罩混充為台灣製造，還透過實名制通路在藥局販售，引發民眾憂心，法務部長蔡清祥上午視察台中地檢署，針對此事他強調，士林地檢署已成立專案小組深入調查，也要求速查、嚴辦，另要求高檢署通令各地檢與衛生單位清查，將了解是否有其他相同情況。

蔡清祥指出，士林地檢署數天前接獲訊息，即組成專案小組、指定專責檢察官進行調查與蒐證，將針對刑事與行政責任作了解，加利這種欺騙消費者、詐領國家補助的行為，不容寬貸，其擾亂社會秩序、破壞國家信譽，一定會速辦嚴辦。

此案是否只是冰山一角？賴清祥說，「不排除！」之前台中地檢署也曾辦過這樣的案件，將要求高檢署通令各檢察機關、衛生機關共同了解；至於加利是否涉及詐領補助、具體涉案情形與數量、方法等，都會由檢方與衛政機關根據證據認定。

而對於加利負責人聲稱大陸製口罩安全性高，蔡清祥表示，此部分將由承辦檢察官依證據認定。

(中時 )