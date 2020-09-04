郭姓男子今年騎車被開多張交通紅單，想賴給父親繳錢不成，一怒之下謊報車牌遺失，車輛報廢，實際上仍由父親使用，郭父3日下午騎車外出遭警查獲遺失車牌，被抓到警局調查，除了得繳納逾期翻倍的紅單罰鍰，兒子可能吃上偽造文書罪。

40歲郭男是高雄海巡署人員，過去騎車若違規遭開紅單，總是推給68歲父親繳錢，今年郭父拒絕再幫付款，父子因而吵架鬧翻，郭男一怒之下到監理站辦理報廢機車，並赴警局謊報1月份已遺失車牌，藉此避繳交通紅單。

實際上，郭男卻未告知家人機車已報廢，仍將車停在家中，平時由父親使用，不料郭父3日下午騎車時，半途遭警方以警用小電腦查知騎著車牌遺失的機車，遭攔查戴回警所詢問，才驚覺兒子闖禍。

郭父得知兒子為了避繳紅單而謊報案，在警所直呼願意代兒子繳納交通罰緩，另繳納謊報遺失的車牌稅金，警方稱郭男行為已觸犯偽造文書的使公務員登載不實罪，後續將通知郭男到案。

郭男機車紅單已逾期，再繳納需罰兩倍，車牌稅金部分也須回繳，又可能吃上官司，這下可能得不償失。

(中時 )