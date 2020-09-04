兩名女士上午到加利公司退貨。（王揚傑攝）

民眾向加利公司退貨，證實負責人林明進人在公司內。（王揚傑攝）

口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，今天（4日）加利公司半掩鐵門，接受民眾退貨，上午兩位女士帶著4盒口罩到場退貨，雖然他們的口罩不是大陸製，但還是堅持退貨，取回1000元，順便證實負責人林明進人在公司內。

兩位女士痛批，6月間向加利買的口罩雖然不是大陸製，但是對加利生產的口罩品質已經不信任，就算不是黑心，也算欺騙，大家都是台灣人，怎麼可以做這種事？所以要退貨抵制。

八里當地某國小家長會長上午也到場了解目前情況，對於業者聲稱防護率達99.8，優於其他醫療級口罩，他強調，我們需要的是政府給我們保證，不需要業者給我們保證！

家長會長說，包含捐贈、團購共向加利買了80盒4000片口罩，其中70盒已發送出去，現在家長跟學校疑慮是品質是否達到醫療等級，並不在乎從哪裏進口，只要政府願意背書，我們都可以接受，使用起來才會安心。

(中時 )