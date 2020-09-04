立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國邀集相關單位會勘，爭取昌平路地下化，解決用路人「撞桿」危機。（王文吉攝）

台中市潭子區東寶里昌平路交通流量大，但從昌平路3段178巷至環中路部分路段因路16支電線桿錯落排列，加上現況路寬有些15米一下又束縮為12米，不少駕駛人反映路中電線桿有如「海波浪」奇景，擋住前方視線，行車非常危險。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國4日邀同台電公司台中區營業處、台中市政府建設局、交通局及潭子區公所等相關單位會勘後，要求台電儘速讓電線桿地下化，以確保附近住民及用路人的行車安全。

有駕駛人說，一般道路寬度一致，這路段路寬不一很難適應，容易被電桿擋住視線，易生事故。潭子區前東寶里長謝定廉說，昌平路有「路中」電線桿，堪稱全台奇蹟，該路段又是東寶里人口密集區，住戶們經常會因街道車輛緊急煞車聲而擔心害怕，影響居住品質。

潭子東寶社區發展協會總幹事江英雄表示，萬一會車時不慎發生車禍，或者駕駛技術不精，而撞到路旁電線桿導致傷亡，後果要由誰來負？民眾一旦要提出國賠，政府也難究其責，因此，希望台電公司應早日處理，不要在發生不幸時才想到要解決，一切就太晚了。

同榮里長王煌照強調，該路段的電線杆問題已久，感謝楊瓊瓔委員召集台灣電力公司台中區營業處至現場會勘，盼盡快改善問題，讓行車往來交通更安全，希望早日促成當地電線桿地下化，完成地方鄉親們殷切的期待。

賴朝國議員指出，東寶里昌平路3段波浪狀電線桿已讓他接獲很多駕駛人投訴，路上也常見機車為了求快從電線桿縫隙中穿越，增加不少危險，他建議昌平路未拓寬前應設法把電線桿下地，增加路寬出來。

楊瓊瓔表示，昌平路交通流量大，有些路段因突然束縮關係，電線桿突然變為「路中桿」，加上晚上視線差，「撞桿」車禍時有發生，讓附近居民及駕駛人擔心害怕。

楊瓊瓔要求台電先辦理移除電桿下地，讓路口寬闊減少阻擋行車視線和動線，再由交通局協助號誌桿移置作業，清空路口，以確保附近住民及用路人的行車安全。

「擋路」電線桿的位置影響行車動線及用路人安全，相關單位會勘後，台電公司同意先行規畫設計，儘速辦理遷移電線桿地下化，預計移除電桿16支，改善工程費約2000萬元。楊瓊瓔及賴朝國服務處允諾協助相關用地使用的程序，跨單位橫向溝通，加速辦理進度。

(中時 )