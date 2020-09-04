高雄少女失蹤案，在警方與各界通力合作下在密室尋獲劉姓少女，並偵破逮捕羅姓等3嫌，高雄市長陳其邁4日特地頒發獎勵金慰勉有功警察，並指示未來警方在協尋失蹤少年，比照此次偵查模式，除了迅速採取行動，並做好跨域協調。

陳其邁表示，感謝警方即刻救援、跨區辦案，在66小時就迅速偵破，此外，也想特別感謝楊姓網友，在網路上伸張正義，充分發揮警民合作，讓警方可以快速掌握羅嫌的行蹤，再加上科技辦案等偵查方式，才得以將羅嫌快速逮捕。

陳其邁指出，網路犯罪日新月異，警方更需要掌握時間，他認為網路犯罪偵查相當重要，他希望警方在科技治安可以加以落實，高市府未來在預算、能力、設備都會加以協助，也盼治安單位針對安珀警報加以檢討，放寬通報條件，可以更快速啟動網路協尋。

陳其邁強調，劉姓少女家長報案當時相當緊張、擔憂，他希望警方在未來失蹤少年協尋，不要拘泥於傳統制式的條件，只要有任何蛛絲馬跡或其他線索，就迅速採取行動，有助於讓家長們更加安心。

(中時 )