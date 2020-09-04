聯發科技首款於美國登場的5G旗艦型系統單晶片天璣1000C (Dimensity 1000C) 今(4)日亮相，搭載該晶片組的LG Velvet 5G全頻段智慧手機將於美國開賣，將與5G電信系統業者T-Mobile合作提供服務。

聯發科技無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示：「相較於其他地區，美國消費者在5G智慧手機的晶片組選擇有限。聯發科技長期專注於使用領先科技提升用戶體驗，為美國市場量身訂做天璣1000C將為終端廠商和消費者帶來優異的選擇，享受到下一代行動運算的極速流暢體驗。」

T-Mobile產品開發部副總經理Ryan Sullivan表示：「T-Mobile與聯發科技的合作，從一起達成全球第一個5G獨立組網連線通話，到現在聯發科技推出第一個美國5G晶片，雙方齊力推動5G創新。這次我們運用美國最大的全國5G網路，一起朝向『 5G for All』的願景又邁出了一大步。」

天璣1000C 採用4 顆ARM Cortex-A77 旗艦核心和4 顆主頻高達 2 GHz 的 ARM Cortex-A55 高效核心，搭配大型、低延遲的快取記憶體，更進一步提升性能與改善功耗。同時採用5顆Arm Mali-G57 GPU，讓遊戲玩家得心應手。此外，天璣1000C內含聯發科技獨家開發AI處理單元 (APU 3.0)，結合了三種不同類型的AI核心，靈活獨特的異質設計全面滿足旗艦智慧型手機對 AI 相機、AI 助理、應用程式或作業系統增強的需求，打造全新智慧型手機體驗。

天璣1000C主要功能和規格包括：

· 首款獲得Netflix AV1 HDR影音標準認證的智慧型手機晶片: 天璣1000C可支援在Netflix和YouTube上以AV1影片格式解碼享受影音串流，與全球領先的遊戲影音串流平台Twitch合作，以更節能省電的編解碼影音技術，呈現最新一代視覺品質及流暢的影音體驗。

· 雙重語音喚醒：天璣1000C是聯發科技在美國的首款具有雙重語音喚醒 (VoW) 功能的系統單晶片，可使Google Assistant等Android OS應用程式用電量降至最低。

· 支援雙螢幕顯示：天璣1000C是聯發科技首款支援雙螢幕顯示的型號。

· 支援相機功能：為了更穩定、更精確地進行人臉偵測，天璣1000C內含先進的AI人臉偵測引擎。

聯發科技5G技術橫跨各產品線，從手機到路由器到個人電腦都有。多家手機品牌皆採用聯發科技5G系統單晶片，並有多款預計今年下半年推出的手機正在開發中。天璣系列晶片還包含天璣800和700產品組，聯發科技以全系列完整的5G產品陣容，加速推動 5G 智慧手機的普及，為使用者帶來卓越的 5G 體驗。

(科技)