人妻在臉書留下遺言「我的婆婆殺了我」，萬位網友怒了，求還公道。（翻攝臉書）

張女的臉書原文截至今日，已超過萬位網友留言轉傳。（翻攝臉書）

台北市一位張姓婦女8月9日在臉書PO文「我的婆婆殺了我」，淚訴不堪承受婆婆多年言語霸凌，並自戕離世。貼文累積至今日超過一萬位網友轉發與留言，整件事情引起全網高度關注，紛紛怒喊「還她公道」。稍早，張女的丈夫現身回應了。

張姓人妻在8月9日凌晨在臉書發文，以「我的婆婆殺了我」為題PO文，內文提到，她結婚多年每天都過得膽戰心驚，不僅三不五時被婆婆言語霸凌，還每天都看人臉色過日子，甚至只要說錯一句話就會被無視、恐嚇。更震撼寫下，「不是想死，是活不了了」。

在文內她也與老公和孩子致歉，提到：「媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了」；也與朋友道謝，寫下「認識大家很好，讓我度過一段正常的愉快時光」

據《ETtoday新聞雲》報導，張女的老公面對妻子被婆家霸凌輕生一事，連嘆2次氣且不願多透露細節，僅簡單表示：「我目前還有孩子要養」，更說：「網路的東西不可信，我拒絕回答」。

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