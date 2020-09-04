法國政府於周四（3日）揭示了該國的經濟復甦計畫，目標不僅僅是在短期內保護經濟活動和就業市場，也將促使法國的長期發展，使該國能做好準備面對接踵而來的挑戰。

法國總理卡司特克斯（Jean Castex）指出，這一波經濟復甦計畫被命名為「法國重啟」（France Relance），規模將達1,000億歐元（約新台幣3.46兆元），期望在2022年前徹底洗去新冠肺炎疫情對法國經濟造成的影響，並使法國經濟回到疫前水準。

法國政府曾指出，國內企業恐怕會在今（2020）年減少80萬個工作職位，為拯救就業市場，卡司特克斯3日表示，法國政府本次復甦計畫將以此為核心，期望能在2021年創造出16萬新的職缺。

法國早前公布2020年第二季國內生產毛額（GDP），大幅萎縮逾13%，創下二戰結束以來最大跌幅，法國央行亦於六月預測今年GDP將下滑10%，但也期望2021年GDP回升7%、並在2022年再成長4%。

透過本次復甦計畫，法國政府將挹注350億歐元資金在企業競爭力及創新的面向，將支持有望支撐該國未來成長的產業，當中將包括20億歐元用來發展氫動力汽車，也將致力於降低工廠碳排放。法國政府亦安排了300億歐元的資金用於鼓勵生態轉型，交通、建築、能源和農業等領域都將受惠。

另有350億歐元將用於促進社會及國家凝聚力，預期會透過長期的半失業計畫（chômage partiel）來保護勞動力市場，此計畫將特別關注受疫情嚴重影響的領域，如航空產業等。

法國官員指出，本次「重啟計畫」的規模大約相當於法國GDP的4%，顯示該國投入振興經濟的公共資金占比遠高於其他歐洲國家，計畫中的30%至40%將從2021年開始上路。專家指出，不同於德國，法國並未選擇降低增值稅（TVA）的做法，因這種方式對於財政造成的負擔太重且效果僅是暫時的，法國反而是透過復甦計畫大力支持企業，增加投資並減低稅負。

(工商 )