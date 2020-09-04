◎藍營推食安公投 侯友宜：守護健康樂觀其成

中央明年要開放美豬進口，國民黨主席江啟臣宣布要推動食安公投，對此，新北市長侯友宜今（4日）表示，國人的健康把關是每個人應盡的責任，任何作法只要有益於健康守護，都會樂觀其成，「為健康做到萬無一失的方向，我都會表示支持。」

◎加利「魚目混珠」出現換貨人潮 藥局缺口罩民眾想換也換不到

新北八里區口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩引發譁然，衛福部表示，民眾可於今日至11日到有販售口罩實名制的藥局或衛生所換貨；新莊某藥局表示，目前只出現成人版的「加利」口罩，多間藥局出現口罩缺貨潮，許多民眾換不到口罩敗興而歸。

◎路口安全大執法 3天舉發2.7萬件

警政署自1日起執行路口安全大執法，3天下來統計全國共舉發2萬7853件違規。其中，以闖紅燈及紅燈右轉最多。

◎頭份國中女找到了 父PO文尋女遭嗆：等她18歲再還妳 父女失聯四月團聚

范父獲悉女兒人在南庄，請求警方前往尋人，但警方到李男住處卻無人應門。5月4日范父再度請警方協尋女兒，李男卻謊稱范女已自行搭公車回家。事後警方調閱監視器清查，發現李男5月5日找了2名友人騎機車，載自己與范女到竹南火車站後，2人即下落不明。

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(中時新聞網)