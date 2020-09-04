為了衝刺「公投綁大選」公投連署，國民黨革實院長羅智強兩週前展開騎車環島街講拚公投，今天返回黨中央，蒐集到1萬1千份連署書，遠超過第一階段連署門檻，羅說，後續「反美豬」公投和「公投綁大選」公投將有聯合行動，擇日在把連署書交到中選會；黨主席江啟臣表示，公投行腳腳步不會停止，將繼續彰顯國民黨尊重直接民權，以及重視食安的態度。
頭帶中華民國國旗圖案安全帽的羅智強，上午騎機車返回黨中央，羅說，這兩週走了19個城市，舉辦19場演講，蒐集到1萬1千份「公投綁大選」公投第一階段連署書，反映人民對於民進黨剝奪公民權、食安表達沉痛憤怒。他指出，第一階段連署已順利完成，接下來要接力第二階段連署，有信心可以達標。
國民黨主席江啟臣表示，羅智強環島街講拚公投連署過程，不只告訴民眾公投綁大選的重要性，同時也告訴民眾蔡政府沒收人民公投，不只把公投關回鳥籠，甚至關回鐵籠，而他就是要打開鐵籠，讓人民做主。
江啟臣批評，然而民進黨數點忘祖不只公投這件事而已，蔡政府日前在未和地方溝通、不顧產業衝擊與人民健康下，宣布開放瘦肉精美豬與30月齡以上美牛進口，真的只有還權於民，讓人民用選票與公投票來決定國家重大政策，才有辦法阻止蔡政府一黨獨大、多數暴力的施政作為。
羅智強也抨擊，蔡政府執政後，把民進黨創黨20年的理念埋入棺材，讓台灣的公投無法通過，國民黨有權利捍衛國人的權益，落實還權於民。羅指出，後續「反美豬」與「公投綁大選」等兩項公投將有聯合行動。
江啟臣強調，後天全代會將是反美豬食安公投的起點，將與公投綁大選公投同步推進，公投行腳腳步不會停止，將繼續彰顯國民黨對直接民權的尊重，更重要的是對食安的重視。
詢及提出反美豬公投是否會影響與美國交流，江啟臣認為並不會如此，國民黨是忠實反映民眾意見，不用上綱到政治上，而過去民進黨在野也權利反對美豬與美牛，這跟親美反美無關，這就是民意、捍衛民眾健康為主。
(中時 )
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