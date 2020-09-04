「口罩國家隊」加利科技有限公司，被爆以陸製口罩混充實名制口罩販售，流入雙北、宜蘭地區，引起人心惶惶，對此加利負責人表示會這麼做是逼不得已，更爆料「你以為國家隊生產都合格？」這讓藝人「焦糖哥哥」陳嘉行怒轟：「還有臉辱罵口罩國家隊」。

加利科技有限公司生產口罩被查出混有大陸製，對此負責人表示：「剛開始以國家隊為榮，後來以參加國家隊為恥，為達到口罩需求，必須日以繼夜，沒辦法給員工休息」，甚至揚言「希望被踢出國家隊」，對此焦糖哥哥陳嘉行表示加利老闆從大陸進了三百多萬片非醫療口罩，冒充「MIT台灣製」販售牟利，事後還開直播辱罵口罩國家隊，不禁怒斥：「如果台灣跟其他國家一樣疫情失控，他的黑心口罩會讓更多人死於非命」，呼籲政府徹查嚴辦有無其他不肖商人也在販賣黑心口罩。

此外有報導指出「加利配額為19萬片，不過加利購買熔噴布能製作22萬片口罩，但考量到良率問題，才讓加利購買22萬片所需口罩原料，該公司也都用完口罩原料」，也讓陳嘉行提出質疑「還有三萬片的量，加利用到哪裡去了？」希望檢調能嚴格調查「加利每天拿多少大陸口罩賣給台灣人」。

對此網友紛紛留言：「超有苦衷的～因為賺太少，應該賣美金6元才對」、「演戲演很大，這不是暴利是什麼？員工不能休息，聽你在鬼扯蛋」、「不管有什麼原因，欺騙就是欺騙，斂財就是斂財」。

(中時新聞網)