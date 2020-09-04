新北市三重區藥師發現，收到來自加利科技有限公司八里廠出貨的實名制口罩一箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署，追查發現該廠在8月輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，再以醫療用名義混充醫療用銷售，此事掀起外界譁然。對此，國民黨主席江啟臣則在臉書炮轟，「加利口罩事件又是從基層發現！蔡政府把關的能力如何讓人民放心？」

經過相關單位追查，加利八里廠供配銷予實名制的藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區(三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門)與宜蘭縣及少數分配於台北市，目前食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，也將持續清查該公司口罩產品流向，且檢調也已介入偵辦。

對此，江啟臣則說，這一次揭發「大陸口罩流入配售系統」，仍然是依靠著基層防疫人員發現舉發，政府從源頭、到配發，直到最後一刻，販售到民眾手中都沒有察覺的能力;他質疑，「經歷這次，蔡政府如何說服人民，瘦肉精豬肉進口，政府能夠把關？」

江啟臣直言，蔡英文政府宣布瘦肉精豬肉開放入台，到今日剛好是整整一週的時間，一週以來，口口聲聲政府嚴格把關，民眾放心，我們每天在基層走動，就是沒有人覺得可以放心，再怎麼包裝，也無法迴避人民的「親身體驗」，「蔡政府花納稅人的錢，洗納稅人的腦，與人民的實際經歷不符，花再多宣傳，做再多行銷也是枉然。人民的感受不會錯，蔡政府毫無把關的能力。」

(中時新聞網)