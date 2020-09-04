相較於兩個東區準決賽系列戰都打完前兩戰了，西區準決賽卻到4日才正式開打，戰況卻變成一面倒的慘狀！靠著「可愛」里歐納德轟下全場最高29分，快艇輕鬆以120比97痛扁金塊，率先搶到西區準決賽首勝，雙方G2將於6日繼續進行。

儘管首節打完，雙方31比31平手，但到次節，快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治攜手馬可斯莫里斯火力全開，逐漸幫助快艇擴大領先差距，上半場結束，快艇已經取得69比51大幅領先，光是里歐納德、喬治與莫里斯3人就轟下44分。

來到下半場，金塊的進攻仍無起色，只能眼見雙方差距越來越大，快艇甚至領先到29分之多，也讓末節提前變成垃圾時間，兩隊都派出板凳球員上場磨練，沒想到首輪跟爵士殺到搶七大戰才辛苦晉級的金塊，面對快艇竟如此不堪一擊。

里歐納德手感相當火燙，全場投16中12，命中率高達7成50，簡直沒把金塊防守放在眼裡，保羅喬治也替快艇貢獻19分，躲過禁賽命運的馬可斯莫里斯18分，傷癒復出的先發控衛貝弗利只打12分鐘，拿下8分、6籃板及2助攻。

金塊則以約基奇15分最高，先前首輪場均31.6分的賈瑪莫瑞，面對快艇的強悍防守擺明吃鱉，全場投15中5，投籃命中率僅3成33，只拿12分、6助攻，如果他的表現持續這麼低迷，金塊恐怕難逃慘遭橫掃出局命運。

(中時 )