今年「海峽論壇」因新冠疫情延至9月舉行，傳出前立法院長王金平將率團到廈門參加，對此，國民黨主席江啟臣今天表示，受新冠疫情影響以及兩岸局勢，加上陸委會昨出面警告大家，因此相關事情都還在討論中。至於美國在台協會（AIT）邀約藍委餐敘，江則抱持正面看待與美方的交流。

蔡政府宣布明年鬆綁美豬美牛進口，AIT近日邀請包含國民黨主席江啟臣在內等5位國民黨外交及國防委員會立委餐敘，江說，有機會反映民眾聲音都會正面看待，但這涉及黨團與黨中央，至於是否採其他方式，各個委員有不同想法，尚在討論中。

江啟臣強調，原則上正面看待與美方交流，不認為要放棄溝通機會，反之應該忠實反映台灣人民的聲音讓美方了解，民眾也希望政府聽到他們的聲音，也能跟美方傳達我們的關心，但至今都沒看到蔡政府釋出要和人民、在野黨對話溝通的聲音，令人遺憾。

至於黨部委託的民調顯示，高達七成黨員認同江啟臣表現，但有人質疑改革腳步緩慢，江聞言後信心表示，繼續努力。

(中時 )