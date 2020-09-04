緯軟(4953)今年5月後疫情影響逐漸淡化，法人估計下半年兩岸三地業務重回成長趨勢，長期因為IT技術不斷創新，企業數位轉型將帶動新商機，看好長期營運表現。緯軟股價今天早盤來到112元，站上今年農曆年後高點。

緯軟主要從事IT軟體委外代工，上半年營收分布為：大陸52％、台灣及香港16％、日本18％、歐美14％。由於調整客戶結構淡出收款困難的小客戶，加上疫情影響，上半年營收24.27億元，年減9.9％，但5月後恢復穩定，第2季毛利率回升到29.3％，而7月營收也來到今年最高。

緯軟主要鎖定大客戶、跨國企業客戶以及當地市場的優質企業客戶，淡出收款不易或規模太小、成長緩慢的客戶，影響上半年營收表現，但在大型客戶取得更多訂單也見成效。

因為疫情、數位轉型及5G上路都帶動IT需求，今年下半年緯軟在電信、金融客戶都有所成長，電信產業無論設備商、營運商皆有更多軟體需求；金融業則以數位金融以及純網銀的增加刺激IT系統建置需求。

緯軟主力市場在大陸，因在地化及語言優勢，加上緯軟全球有13個營運基地互相承包案件達到顧客需要，有利於承接更多跨國大企業與台商的專案，法人看好下半年兩岸三地的營運復甦。

(時報資訊)