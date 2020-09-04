美國高通公司旗下子公司高通技術公司宣佈計畫在2021年初，將5G行動平台產品組合擴展至Qualcomm Snapdragon 4系列，以規模化地加速5G在全球的商用化進程。與其他Snapdragon行動平台秉承的理念一致，全新Snapdragon 4系列旨在提供真正面向全球市場的5G能力，從而支持5G的快速普及。目前，包括非洲、亞洲、歐洲、北美、大洋洲/澳大利亞和南美等逾35個國家/地區已經部署了超過80個5G商用網路。

高通公司總裁Cristiano Amon表示：「高通將繼續為5G的規模化商用鋪平道路。透過將5G擴展至Snapdragon 4系列行動平台，我們預計5G將能夠惠及不同區域的近35億智慧手機用戶。Snapdragon 4系列5G行動平台將為更廣泛的消費者帶來各種主要的中高端特性，超越海量市場對於該層級產品的預期，從而實現我們讓所有智慧手機用戶都能使用5G技術的願景。」

目前，高通的5G行動平台包括：Snapdragon 8系列：Snapdragon 865 Plus、Snapdragon 865和Snapdragon 855；Snapdragon 7系列：Snapdragon 768G、Snapdragon 765和765G；Snapdragon 6系列：Snapdragon 690。

摩托羅拉總裁Sergio Buniac表示：「隨著高通的5G行動平台擴展到Snapdragon 4系列，我們將為消費者提供更完整的5G終端產品組合，以強化我們在5G領域的領導地位。我們很高興在2021年繼續與高通合作，致力於實現我們共同的願景——為所有人提供5G服務。」

OPPO創辦人、CEO陳明永表示：「OPPO和高通在推動5G技術拓展方面一直保持密切合作，我們非常高興看到高通將5G技術拓展到Snapdragon 4系列行動平台。我們將持續與高通一同推動5G產品在全球的大規模商用。」

小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍表示：「今年是5G普及年，在推動5G的規模化部署方面，我們已經採用Snapdragon 8系列以及7系列5G行動平台推出了多款5G智慧手機。現在，我很高興地看到高通進一步將5G擴展至Snapdragon 4系列，加速推動5G在全球的商業化進程。小米將是全球首批推出Snapdragon 4系列5G智慧手機的廠商，這也是小米與高通長期合作的又一進展。」

有關Snapdragon 4系列5G行動平台的更多資訊將於稍晚公佈。搭載該平台的商用終端裝置預計將於2021年第一季度上市。

(科技)