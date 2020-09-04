柯蕭(Clayton Kershaw)果然是道奇王牌，他在對響尾蛇之戰，飆出生涯第2500K，成為史上第39人，同時也以32歲又168天成為史上第3年輕、353場出賽史上第4快，甚至前5局沒被敲出任何安打，6局上半才破功。

賽前柯蕭僅差3次三振就達成里程碑，他也沒讓球迷等太久，2局上半面對阿邁德(Nick Ahmed)用招牌曲球讓他三球三振，順利達陣生涯2500K。32歲又168天達成是史上第3年輕，在他之前僅有名人堂球星萊恩(Nolan Ryan)的31歲101天、華特強生（Walter Johnson）31歲97天，柯蕭做到名人堂等級壯舉。

此外柯蕭僅用353場出賽就完成2500K也是相當迅速，排在史上第4快，僅次被譽為史上最強左投的藍迪強生(Randy Johnson)313場、萊恩的338場，以及仍現役的「薛神」薛爾瑟(Max Scherzer)的344場。

柯蕭此戰對上響尾蛇展現王牌壓制能力，主投6局僅被敲1支安打，前5.2局投得相當完美，沒有被敲任何安打，6局上半才被渥克(Christian Walker)敲安而破功，不過這並不損柯蕭的王牌頭銜，本季已有6場先發，自責分率僅1.50。

(中時 )