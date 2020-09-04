大陸證監會副主席閻慶民4日表示，證監會在做好融資端改革的同時，將在投資端推出更多務實措施，推動各類長期資金入市，暢通境外主體直接投資管道，為資本市場健康發展引入更多源頭活水。

香港信報報導，閻慶民在第三屆中小投資者服務論壇中指出，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的重大戰略部署下，資本市場作為居民資產配置、財富保值增值的重要場所，也迎來新的發展機遇。

閻慶民表示，下一步，證監會將積極推動相關基礎制度改革，發揮資本市場樞紐作用，幫助打通經濟金融循環點，以貫徹落實新證券法為契機，進一步提升上市公司治理水準，強化民事賠償和刑事追責，加快形成制度健全、精準有效、內外協同的投資者保護格局。

閻慶民又稱，2020年以來，證監會不斷強化依法治市，促進資本市場法治環境持續改善，資本市場投融資均衡的新生態正在形成。閻慶民指出，市場經濟是法治經濟，資本市場是市場經濟的高級形態，資本市場交易雙方的資訊不對等更需要法律規則加以保障。「建制度、不干預、零容忍」方針的核心，就是要依法治市。

(工商 )