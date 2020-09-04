證交所將於9月8日召開有價證券上市審議委員會，將審議耀登（3138）股票上市案。

耀登科技董事長為張玉斌，目前公司實收資本額4.07億元，主要產品為射頻天線設計及製造、量測設備代理銷售及電子產品測試認證服務等。

在獲利表現方面，108年稅前純益7,535萬元，109年上半年為6,621萬元，每股稅後盈餘（EPS），108年為1.46元，109年上半年已達1.24元。

(工商 )

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