近日傳出有口罩工廠，因趕工需求，員工1個月只能休假2天，對此，勞動部表示，曾在今年3月函釋，如因天災、事變或突發狀況時，雇主可以要求停止勞工假日，但停止假期的工資，應加倍發給，並在工作結束後7日內為之，至補假休息期間工資照給，若違反可處2萬至100萬元罰鍰。

勞動部官員表示，如果雇主因天災、事變或突發狀況，可依勞基法32條但書、勞基法40條依相關程序辦理，前條可適用在平日或休息日的加班，加班時數與正常工時可不受12小時上限及單月加班46小時上限，但雇主應在24小時內通知工會，沒有工會則應通報當地主管機關，並應給勞工在工作終止後給予至少12小時的休息時間。

勞動部官員提及，勞基法40條則是在天災、事變或突發狀況時，雇主可以要求勞工停止「國定假日」、「特別休假」及「例假」等休假，當日延長工作時間連同正常工作時間，得不受1日不得超過12小時之限制，且其延長工作時間得不併入1個月不得超過46小時之限度計算，但應向當地主管機關報備，而停止假期的工資，應加倍發給，並在7天內給予事後補假休息。

勞動部官員提及，若違反勞基法32條或40條，可處2萬至100萬元罰鍰。

(中時 )