23座大滿貫女單冠軍得主小威廉絲（Serena Williams）連續20次前往紐約參加美國公開賽第三輪比賽，4日在在艾許球場僅用短短一個半小時，以6-2、6-4直落二擊退加絲帕揚（Margarita Gasparyan），並獲得了美國公開賽的第103場勝利。

由於早上飄起陣雨，選手們在封閉的屋頂下展開了比賽，對球員來說濕度比溫度更難克服，但小威第一場賽中仍以四次犀利強勁的發球，讓加斯帕揚感到壓力倍增、難以應付，並在完美反手擊球的情況下以3-0獲得領先的優勢。

闖進美網公開賽第3輪的小威說：「希望今年贏得自己第24個大滿貫冠軍，同時也是自2017年在澳網奪冠以來的首個四大賽冠軍。」

已有3年多未曾嚐過大滿貫奪冠滋味的她，在今年受疫情影響球員紛紛減少下，更有機會追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）大滿貫24冠的紀錄，接來來她將在32強對決2017美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）。

(中時新聞網)