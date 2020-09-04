樂天Kobo進軍台灣電子書市場滿四週年，如今中文繁體藏書量已超過11萬本，台灣會員數突破36萬人。歡慶樂天Kobo在台四週年，9月份將有一系列歡慶活動，從9月1日至9月10日止，限時10天享全站69折優惠，天天再送六吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia，買電子書的好時機不要錯過。

為讓更多讀者能夠擁有良好的閱讀體驗、可實際感受電子書閱讀器的便利，樂天Kobo今年除了持續擴充中文繁體書目以外，也積極拓展閱讀器實體體驗門市，雙北市陸續新增誠品台大店、林口三井店；南部地區則有高雄上鋐書庫，以及9月1日即將加入，台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，9月份更有為期一個月，位於環球購物中心板橋車站的快閃店，未來也計畫在其他縣市增設實體銷售點，提供讀者更多體驗的機會。

歡慶樂天Kobo在台四週年，9月份將有一系列歡慶活動，從9月1日至9月10日止，限時10天享全站69折優惠，單筆滿額1,414元並登錄活動表單，天天再抽出四名讀者獲得六吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia（市價2,999元），另加送Dyson Lightcycle 燈具1,000元折價券（數量有限，送完為止）。

週年慶期間，樂天Kobo也推出暢銷書展、出版社聯展，包括人氣Youtuber柴鼠兄弟的理財書《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、藝人吳姍儒的首本散文力作《我的存在本來就值得青睞》等，除享有書展單書85折優惠，輸入折扣碼還可享有全站69折優惠，還存在願望清單的書單，不如現在一次買齊。

樂天Kobo也特別整理暢銷榜單，羅列綜合、商管、文學、人文史地等各類別暢銷書籍，像是著有《魔球》的暢銷作家麥可‧路易士，在《橡皮擦計畫》書中描述兩位重要心理學家，如何探究人類心智祕密的故事；而這波疫情底下更顯真實的奇幻小說《全境封鎖》，描寫在封城底下的紐約，人在絕望境地會如何共存的高潮迭起；以及喜愛歷史書的讀者，不能錯過得獎無數的《絲綢之路》，讓你探索古老帝國興起與毀滅的力量，以及如何影響並決定世界財富的流動，都值得細細品味。

Kobo精選暢銷書單：《橡皮擦計畫》、《全境封鎖》、《絲綢之路》。(樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真)

不管是重度還是輕度閱讀者，想要成長學習抑或是單純享受閱讀的樂趣，電子書閱讀器最大的優勢之一，就是讓你隨時帶著整個電子書櫃。正因為如此，樂天Kobo電子書進軍台灣以來，持續受到民眾的熱愛與推廣，迎接樂天Kobo週年慶，自9月1日至9月8日，於網路電商、實體門市購買電子書閱讀器，最高可享2,100元優惠，三創生活園區還有獨家加碼活動，指定機種加購皮套享半價優惠，詳情請洽各通路活動辦法。

(科技)