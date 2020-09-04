加利科技以陸製口罩混充實名制口罩，蘇揆震怒，上午除表達痛心外，也說加利已涉及詐欺及違反藥事法規定。行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆已要求法務部研議，一定要嚴查嚴辦。

加利爆發混充事件，外界質疑口罩國家隊形象全毀，重重打臉蘇內閣。丁怡銘說，目前確實掌握到的只有加利一宗個案，但若有其他可疑案件，檢調也會介入調查。但呼籲外界，不要憑犯罪者的一面之辭，就指控大家都是如此，事實上加利謊話連篇。

丁怡銘表示，加利根本就行有餘力，還能在市面上販售所生產的口罩，卻謊稱口罩國家隊害他不能休息，所以只能用中國大陸進口口罩混充實名制口罩，加利的口罩原料熔噴布都用光光，還能零售，顯示就是用中國大陸口罩來賺差額。

丁怡銘說，蘇揆已請法務部研議相關法令，並請檢調調查，務必嚴查嚴辦；這件事也很好查，口罩進入藥局端，只要發現有問題就會馬上回報，不要說是混充，只要是口罩耳掛的帶子常常斷，藥局都會反映，相關單位就會針對該廠商進行管制，連這種小事都常回報，更何況是發現中國貨。

他說，口罩國家隊的品質還是很好的，藥局端只要接獲訊息，第一時間就會請工業局及食藥署進行了解。

至於藍委質疑周三就發現狀況，相關單位涉及欺暪，丁怡銘也說，前天晚上一接獲訊息，檢調、經濟部工業局跟衛福部食藥署都派人到藥局調查，相關單位沒有人在睡覺。

(中時 )