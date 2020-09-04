郭書瑤去年默認分手。（圖／中時資料照片）

郭書瑤發文。（圖／翻攝自yaokuo IG）

郭書瑤（瑤瑤）去年斷開和王以綸戀情後，近日被拍到和一名眼鏡男吃火鍋互動甜蜜，兩人後來在街上牽手散步，但瑤瑤不認有新歡，透過經紀人澄清只是高中同學。昨(3日)她則在IG自曝「腳踏兩條船」的初體驗，但其實是她玩水上活動，趴在兩艘船上，笑說先前都聽別人說「很過癮，但很不穩」，自己總算體會到。

郭書瑤去年爆出和前男團SpeXial成員王以綸祕戀，兩人被拍到擁吻、摸脖，後來雙方黯然分手，取消IG追蹤並刪除合影，男方又傳改和北一女神蔡瑞雪交往，郭書瑤這方也桃花不少，被拍與新歡眼鏡男吃火鍋，兩人臉貼超近，吃完飯後男方牽起瑤瑤的手，親自護送女神回香閨再自行返家，瑤瑤卻表示兩人只是一般朋友的關係。

對於這段緋聞，郭書瑤後來出席活動苦笑說：「真的不是桃花，是認識很久的朋友」，也承認另有追求者，擔心反而因為報導斷送桃花，至於未來擇偶條件，她笑說可能是遺傳，還是喜歡帥哥，如果個性善良、好相處更好，不要求是靈魂伴侶。

瑤瑤昨在IG分享穿著泳裝躺在兩塊衝浪板上的照片，寫下終於體驗到「腳踏兩條船」的滋味，頗有感觸提醒：「好好經營一艘船，真的不行就下船換另一艘，別貪心同時在兩條船上，除非你運動細胞很好，平衡感肌耐力佳能承擔，不然小心翻船被船打」，並自嘲雖然是歪理但有點道理，網友回：「你是三條船，有一條在旁邊等了」、「只要時間管理好，駕船技術就會好...咦？」、「好貼切的比喻」。

(中時新聞網)