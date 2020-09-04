賣場分別將美國、澳洲、台灣肉品利用各國國旗貼紙做區別。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲今天早上視察大賣場國產肉品專賣區，針對外界質疑國人吃豬內臟的量比國外高，內臟瘦肉精含量恐比其他部位多，黃偉哲說，中央宣示會用更嚴格標準訂美豬內臟萊克多巴胺容許量，台灣已開放不含萊克多巴胺美豬內臟進口，台灣消費者「用嘴投票」，即使現在進口豬內臟不含萊克多巴胺，消費者也不買，所以進口商也就不會進。

黃偉哲，大賣場視察肉品專區，賣場分別將美國、澳洲、台灣肉品利用各國國旗貼紙做區別，並用文字註明產地，以利消費者清楚辨識。他說，大賣場已經把國產豬肉跟進口的豬肉做分流，如果能夠在整個食物供貨鏈體系開始就分流，消費者就很方便選擇，不需要再做進一步的辨識。

黃偉哲說，含萊克多巴胺的美國豬肉還沒有進來，但不含萊克多巴胺的美國豬肉已經早就進來台灣，所以賣場就乾脆把國產跟進口的豬肉給分流，未來進口的豬肉裡面就有可能是有含萊克多巴胺的，國產豬肉本身就沒有，藉著分流也讓國人習慣多消費本國豬肉。

台南市國民黨團已特別訂定食安條例，以後就算沒有超過萊克多巴胺含量標準，也要禁食或開罰，黃偉哲說，對此予以尊重，議會有立法權，不過，因為每個縣市都訂定同樣條文、罰則，「背後應該是有政治力量在運作，儘管如此，我們還是尊重，因為我們是民主社會。」

(中時 )