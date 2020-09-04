民進黨立委范雲今日召開「保護權勢性侵被害人」記者會表示，數月前新北市發生衛生局林姓女員工跳樓自殺悲劇，其實是權勢關係下的性侵害，目前法律保障不足，樣態不完整，未來將修法保障。

除范雲外，勵馨基金會執行長王玥好、前大法官許玉秀、交大科法所特聘教授林志潔、律師李晏榕等人皆到場出席記者會。

今年7月時，新北市衛生局一名29歲的林姓女員工從衛生局頂樓墜樓身亡，後調查發現曾與林女共事的物理治療所執行長疑為性侵加害人。

民進黨立委范雲今日召開「保護權勢性侵被害人」記者會 (吳家豪攝)

范雲表示，林女及近期發生的邪教少龍仙女班、國家級教練性侵女選手等案件，都是在權勢關係下的性侵害。但目前適用的《刑法》第228條，刑度明顯低於其他性侵害罪，樣態也不夠完整。

范雲指出，權勢性侵害現行刑度只有「六月以上五年以下有期徒刑」低於其他性侵害罪的「三年以上十年以下有期徒刑」，過去法院判例指出這是因為這類受害者還有「衡量利害之自主意識空間」。

范雲說，許多受害者在公務、監護、訓練、救濟、扶助等權勢關係下，「有瑕疵的自主空間」常常只是表面上存在，而且生活整體面向所受到的「強迫」其實並不低於身體及生命所受到的脅迫。另外，權勢性侵害較低的刑度上限，甚至常常成為加害人利用來脫逃更重刑罰的途徑。

王玥好表示，權勢性侵罪所規範的對象，理應負起監督、扶助或照護的責任。如今，加害人不但沒有保護、幫助被害人，反而以自己權勢的地位性侵害被害人，這種情形反而比一般性侵害情形處罰更輕，恐怕無法讓人接受。

范雲說，將提案修法《刑法》第228條，首要是「拉齊刑度上限」；更透過實際案例分析，新增「求職」、「信仰」兩種關係，以及「指導」、「運用」兩種型態，讓邪教少龍仙女班、教練對選手、補習班老師對學生、機構主管員工運用志工等狀況都更明確能夠適用，接住每個受害者。

范雲表示，現實中被害人因權勢關係而難以求助，從7年來僅佔全部性侵害及猥褻案件的3.7％的統計數字即可看出端倪。此外，此類案件被害人容易遭受身旁熟人貼上各種汙名標籤以致消極作證(起訴率僅有20％)，這些問題需要整體配套。

范雲說，後續將監督教育部、警政系統、司法系統等單位，強化性平教育及權勢性侵害的知能，讓受害者不怕求助，提升社會大眾對受害者處境的同理，才能真正接住每一個受害者。

(中時 )