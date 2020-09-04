中天新聞 砸千億買軍火！ 國防部竟要官兵貼身戰鬥衫「繳回」

昨天是九三軍人節，但國軍弟兄的權益有被重視嗎？有媒體爆出，國防部去年給阿兵哥的透氣戰衫，竟然要洗淨繳回，讓聽到的民眾直呼好噁心，如果有傳染病怎麼辦？雖然國防部趕緊表示會作修正，但也不禁讓人質疑，砸千億買武器，難道沒錢給阿兵哥買戰衫嗎？

據《中天新聞》報導，去年國防部特別推出一件成本800元上下的「透氣戰鬥衫」，獲得弟兄們高度評價，但卻每人限發一件，甚至要救災時才能夠使用。在這炎炎夏日裡，有許多阿兵哥想要自行購買，沒想到國防部竟然禁止，更表示這件戰鬥衫要繳回清洗，再統一發放。有民眾聽到就直呼非常噁心！

國防部一年預算高達3668億，難道連這筆花在阿兵哥身上的錢都要省嗎？對此，國防部表示，將會參照弟兄意見，滾動式修正。

得知消息的網友也表示，「就送給官兵好了，要自己加購也開放，國家省錢要省對地方」、「花幾千億孝敬美國老爸買爛軍火，進口瘦肉精，軍警消的設備爛到翻也不買好一點的，去妳媽的死人政府，全都不是好東西」、「噗，真的變乞丐兵了」、「砸千億，買了什麼啊」、「自己買還不行喔」、「有錢亂花，沒錢給阿兵哥衣服穿」？

(中時新聞網)