「成助茶」總公司去年發現，加盟的基隆廟口店擅自更換原料，且有顧客上網給負評，稱飲料內疑有鐵絲、頭髮，告知終止契約後竟仍繼續營業，遂以「未保持店內整潔及衛生肇致消費糾紛」等理由，向林姓加盟店主求償500萬元違約金。台北地院認為，網路負評不算消費糾紛，且解約後經營時間也不長，最後判林僅須賠償6萬元，可上訴。

總公司提告主張，雙方2019年5月11日簽約，授權林經營基隆廟口店，卻在同年6、7月間發現該店自行更換牛奶廠牌，也未使用總公司提供的菊花、茶葉、仙草及指定鮮奶油等原料，導致接到客訴稱茶味太淡、口感苦澀。

總公司並指，同年8至12月間，更有消費者在Google評論欄留言，指飲料內有貌似鐵絲、頭髮的東西，並以臉書私訊方式客訴手搖杯蓋掉到飲料裡，總公司遂於同年12月12日發函告知終止契約，要求立即停業，林卻仍繼續營業，故依加盟契約條文求償500萬元。

林經合法通知未出庭，也未提出書狀，法官遂裁定一造辯論而為判決。法官認為，林的行為雖影響飲料品質，但去年11月25日雙方已終止合夥關係，造成的損害程度不大。

此外，總公司求償依據的契約條文為：「未保持加盟店內之整潔及衛生肇消費糾紛或遭主管機關裁罰者」，但顧客上網給負評，並未導致消費糾紛或遭裁罰，且其中1位是以私訊客訴，難認嚴重影響商譽，法官因此認定500萬元違約金過高，大砍後判林應賠6萬元。

(中時 )