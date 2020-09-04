美股從8月至今上漲近10%，自3月低點更累積反彈60%，讓人連想到2000年科技泡沫是否重現，昨晚美股3大指數同步重挫，更加深此一疑慮，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為兩者並非理想的對比，也不代表美股不能再漲。從通膨、10年期國債和股票風險溢價評估，瑞銀認為美股目前和2000年科技泡沫不能相提並論。

美國還受困於大流行疫情及經濟衰退，但標普500指數已完全收復失地及頻頻創新高，今年至今總回報逾9%，其中，科技及增長型股票更分別大漲逾36%及31%，5月末起勢頭特別猛烈。美股泡沬在總統大選前提前爆破？

瑞銀財富管理投資總監辦公室以3點，比對目前跟2000年股市，闡述經濟過去20年來的巨大變化和兩者的差距：

一、在2000年，美國經濟踏進擴張週期的第十個年頭，當時通膨超過3%；但目前經濟還在休養生息的過程中，通膨也只有1%。

二、在1999年6月至2000年5月間，美國政策利率從4.75%上調至6.5%，貨幣政策明顯從緊，當時10年期國債收益率大概在5.5%至6.5%區間，跟目前的0.7%大相徑庭。

三、標指市盈率看似相近，股票風險溢價(ERP)卻差之千里。在2000年，ERP接近或低於0%，當前卻達到4%至4.5%，並高於長期平均值。股票風險溢價(Equity risk premium)就是股票預期回報減去10年期美國國債經通膨調整後的收益率，股票風險溢價一般是投資者選擇投資股票而不投資債券，因承擔這份額外風險而要求獲得的額外回報。ERP越高，潛在的未來回報也越大。例如，2009年市場進入恐慌期的時候，風險溢價突然增加，當時那些買進股票的人獲得的利益十分豐厚。對比之下，當股票風險溢價一旦比平均值低，之後的股票投資收益極有可能會十分的微薄，甚或根本不存在。

(時報資訊)