砷化鎵廠—全新(2455)8月合併營收為2.08億元，月減3.7%，蘋果及非蘋手機品牌廠5G新機陸續上市，市場預期將帶動換機潮，全新第3季營運可望維持第2季水準，下半年業績不看淡，儘管全新營收表現較預期慢，日系外資仍看好全新營收可望回到年成長，給予全新「買進」評等。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，致使電子業傳統旺季溫溫的，全新8月合併營收為2.08億元，月減3.7%，年減11.08%，累計前8月合併營收為16.67億元，年成長6.18%。

雖然傳統旺季未如往年旺，蘋果及非蘋手機品牌廠5G新機齊發，市場看好5G手機新機將引爆換機需求，且光通訊產品需求穩定，讓全新下半年營運不看淡，如無意外，全新第3季營運有機會維持或超越第2季。

全新因產品組合轉佳，第2季合併毛利率為44.2%，年增2.78個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為1.32億元，年減7.69%，單季每股盈餘為0.72元；累計上半年營業毛利為5.28億元，年成長14.78%，合併毛利率為42.52%，年增0.23個百分點，稅後盈餘為2.73億元，年成長16.67%，每股盈餘為1.48元。

日系外資發布最新報告指出，由於3D感測需求減弱，全新7月及8月合併營收為4.24億元，僅達成我們預估的第3季合併營收6.8億元的62%，儘管全新營收成長速度比預期慢，但我們認為，全新營收很快就能回到年成長，由於目前股價已接近我們認為的合理區間下限，給予全新「買進」評等，目標價為120元。

(時報資訊)