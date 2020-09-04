蘋果晶片供應商博通(Broadcom)週四表示，今年晶片出貨較以往有些延後，暗示蘋果iPhone新機將較以往九月更晚推出。

博通約有五分之一的營收來自蘋果，表示晶片出貨較晚，符合分析師預期的下一代iPhone將在今年最後一季推出。博通曾在六月警告，由於北美重要客戶延後手機推出，博通該季營收將低於預期。市場認為該大客戶即為蘋果。

博通在周四的說明會中指出，受到即將推出的5G手機，以及遠距工作推升對資料中心晶片的強勁需求，博通第四財季營收將超出市場預期。消息傳出，博通股價盤中一度逆勢上漲0.3%，然周四收盤不抵跌勢，跌6.1%，收報352.09美元。

博通周四公布第三財季(截至8月2日為止的季度)營收為58.21億美元，年增5.6%，優於57.6億美元的預期；經調整淨收入為6.88億美元；該季每股股利為3.25美元；剔除部分項目後，每股盈餘5.4美元，優於預期的5.24美元。

博通對本財季(截至11月初)的營收預測為64億美元，正負誤差為1.5億美元，優於市場預期，市場預期營收為61.8億美元。博通執行長表示，無線通訊預計將強勁上揚，雲端與電信營運商在設備建置上有增多需求。

(時報資訊)