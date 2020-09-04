高雄市長陳其邁指出，將全面清查口罩標示及是否有混充陸製口罩。（柯宗緯攝）

口罩國家隊爆出混充大陸製非醫療級口罩流入市面，引發國人關注。高市府今（4）日開完防疫會議後，提及目前沒查獲相關口罩在高雄市面流通，卻有記者當場拿出標示「carry mask」的口罩打臉，衛生局坦言可能有漏網之魚，將擬定查察計畫，全面追查。

高雄市長陳其邁指出，目前高雄沒有任何藥局有實名制廠商使用「carry mask」口罩，昨日清查55家業者架上的口罩，相關標示有沒有符合產地或著名醫療用，結果都標示清楚符合規定，後續將請衛生局詳細清查。

針對加利公司以陸貨混充，陳其邁痛斥「貍貓換太子」，對於業者避重就輕說法不以為意。他認為，身為口罩國家隊要以全民利益為考量，發生這種違法行為，相關單位必須強力查察，不該讓國家隊品質出現漏洞。

今有名女記者拿出印有「carry mask」字樣的口罩，提供給衛生局。該記者提到，今早出門才發現竟然是「carry mask」，嚇了一大跳，聽到市府說高雄市面沒有流通，但自己卻拿到，直呼很不可思議，希望有關單位查個明白。

衛生局長黃志中表示，高雄有37家口罩進口商、10家口罩製造工屬於口罩國家隊，已請同仁擬定計畫查察工作，畢竟可能有不同樣貌的違規型態，針對所有疑慮要澄清，若有違反規定要做相關處理，另對於有欺騙、混裝要相當程度稽查。

(中時 )