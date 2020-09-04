「加利」公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩進入實名制通路銷售；蔡英文總統昨天在臉書說重話，今天上午受訪更說兩次強調，「不可原諒」。

對於此事件，總統表示，讓國家口罩隊的形象及社會信賴上受到影響，目前除司法機關開始偵辦外，她也要求行政團隊必須徹查有無類似情事，並要求行政機關必須盡所有可能確保市面上流通的國家徵用口罩及許多防疫物品，都符合要求與防疫標準。

總統今出席「2020台北3C電腦電器空調影音展」受訪指出，口罩實名制底下所徵用的口罩必須是國產的，而且是醫療等級的口罩，發現業者拿進口不合格的口罩來被徵用，這件事「非常的不可原諒」，讓國民暴露在疫病的風險之下，同時也讓國家口罩隊的形象及社會信賴受到影響，這是「很不可原諒的事情」。

對於目前加利公司已遭勒令停工，業者稱口罩徵用分配不均，蔡英文說，業者的說明主管機關都已提出回應，無論有多少困難，最重要的是國家口罩隊徵用的口罩及防疫物品都必須符合標準，才能確保疫病防治的有效，不能讓國人暴露在風險之下。

(中時 )