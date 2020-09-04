北市一名張姓女子生前在臉書發「我的婆婆殺了我」為題的文章，稱遭婆婆言語霸凌多年，而該臉書目前已轉成追思的悼念頁面，新聞曝光後，樂於評論時事的網紅「潔哥」李秉潔就在臉書有感發文，呼籲女人要硬起「看到新聞很難過，覺得真的沒有必要這樣為難自己」。

張女疑似有婆媳問題，日前在臉書發表「我的婆婆殺了我」為題的文章，該女子內容稱她與婆婆關係緊繃，甚至婚後遭婆婆霸凌，張女生前的長文引發熱議，上萬網友分享、呼籲要真相，而該臉書目前已轉至追思的紀念頁面，新聞持續引發熱議。

剛成為人妻和新手媽媽的「潔哥」李秉潔稍早也在臉書有感發文：「婚姻是 我跟你共同組成一個新的家庭 一起分擔起家庭的責任 而不是我變成你們家的人」，潔哥雖然沒有明確說明在談何事，不過她也不禁感嘆：「看到新聞好替那位媽媽難過」。

潔哥也分享她的婚姻觀「沒有所謂的融入 是建立起新的家庭」、「對彼此的爸媽會尊重 另一半有需要會幫忙」，認為「自己爸媽自己孝順」，同時，潔哥也呼籲女人要硬起來「覺得真的沒有必要這樣為難自己，遇到這種老公婆婆，真的離婚自己帶小孩還過的比較爽」。

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