一年一度的中秋佳節即將到來，中科管理局與園區公會為服務園區員工與附近里民，9日將在管理局1樓大廳共同舉辦中秋特賣活動。（中科提供／盧金足台中傳真）

一年一度的中秋佳節即將到來，中科管理局與園區公會為服務園區員工與附近里民，9日將在管理局1樓大廳共同舉辦中秋特賣活動，今年為加強服務，首次將活動時間延長至晚上，自上午11時至下午7時，當晚並同步舉辦中科FUN電影活動，歡迎大家採買之後繼續留下來欣賞電影，提前歡度中秋佳節。

中科表示，參與特賣商家計有伊甸社會福利基金會台中市迦南園烘焙庇護工場、立達啟能訓練中心、台中市愛無礙協會、台中市慈愛智能發展中心等公益團體及台中市糕餅商業同業公會、台中市好禮協會與中南部地區多家農會等30餘家廠商設攤。

販售商品包含糕餅、咖啡、茶葉、烏魚子、農產品、手工藝品、中秋應節禮盒等多元品項，滿足一次採買需求。

現場並舉辦促銷活動，包括單筆消費滿300元，即可憑發票或收據至服務台摸彩一次，600元摸彩二次，以此類推，至摸彩品抽完為止；另有攤商提供逾350元價值之限量福袋販售，每袋300元、售完為止。

中科指出，中科中秋特賣活動往年均於上班時間舉行，今年為加強服務，首次將活動時間延長至晚上，自上午11時至下午7時，當晚並同步舉辦中科FUN電影活動，歡迎大家採買之後繼續留下來欣賞電影，提前歡度中秋佳節。

(中時 )