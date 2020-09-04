中華民國不動產協進會理事長將捷集團總裁林長勳連任兩屆屆滿光榮卸任交棒，由龍寶建設張麗莉董事長接棒。做為即將邁入創會五十周年老字號協會的新任大家長，張麗莉說，除了傳承既有的優質文化，更期待新一任的理監事更加年輕化且國際化，並期望能夠藉由世界不動產聯盟的平台推動國民外交；另一方面則將全球的新知帶回台灣，使不動產協進會未來能更有效地扮演產官學界之間的重要橋梁，並協助政府研議不動產政策，以推動更健康合宜的居住生活環境。

中華民國不動產協進會於民國62年在創會理事長前大陸建設殷之浩董事長號召下成立，並於兩年後加入世界不動產聯盟(International Real Estate Federation，英文簡稱FIABCI）成為該聯盟的台灣分會。世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，目前世界各地共有48個分會，成員遍布超過70個國家，會員來自不動產業各界，以及學術界，建築師，律師、公證人等各相關行業之從業人員。

自1996年起，世界不動產聯盟正式成為聯合國社會及經濟理事會(ECOSOC)特別諮詢機構，並積極參與聯合國人居署(UN-Habitat）的各項活動與計劃。其中，雙方共同推動城市繁榮計劃，試圖進一步推廣永續性的都市發展。近年來，隨著因全球經濟成長而帶動的城鎮化現象，世界不動產聯盟更關注到可負擔住宅議題，並在會員捐贈下發行「我們需要的可負擔城市」系列叢書。

龍寶建設便是上述叢書的幕後捐助者之一。在張麗莉董事長的帶領下，龍寶建設成立30年來秉持著「以努力提升建築生態的實踐者」的心態蓋房子，在台中一路深耕並博得各界好評。且在2017爭取競選上世界不動產聯盟的開發商暨投資者理事長會主席，為台灣爭取國家的主張！

(時報資訊)