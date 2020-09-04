在疫情帶動教育用NB市場大好下，義隆(2458)需求將延續到第四季、甚至是明年上半年，長線在義隆將受惠控板在新規格、新功能加入下，將推升明年ASP表現，義隆今股價相對抗跌，盤中一度拉回平盤附近，啟動150元保衛戰。

受到新冠肺炎疫情持續在歐美延燒，居家辦公、遠距教學盛行，教育用NB市場的需求旺，依照目前NB整體需求觀察跟客戶訂單需求變化來看，義隆看好動能將延續到年底，尤其是Chromebook規模仍優於預期，義隆營運動能可望到第四季一路不淡。

義隆今年主要成長動能來自觸控螢幕、指紋辨識跟觸控板。義隆觸控板市場去年市佔率50%，今年將超過60%，帶動整體出貨規模；觸控螢幕滲透率遠超過今年各品牌廠原本推估的導入計畫比重，今年滲透率將來到28%，義隆本來市佔率就超過6成以上且ASP也較高，對營收跟獲利貢獻有所加分；指紋辨識是今年成長率最高的產品，今年上半年指紋營收已超過去年全年指紋營收，下半年出貨規模也將高於上半年。

展望長線，義隆受惠觸控板有新規格跟新功能，將對ASP有明顯貢獻外，常態觸控板平均ASP約2元美金，若加上Haptic跟lighting功能，ASP提升到5-10元美金，而尺寸較大的觸控板也有新的應用，對整體ASP都將持續提升，指紋部分因對安全要求更高，持續推升趨勢不變，另外，在觸控筆應用上，各平台業者也陸續推出規格，對ASP也有加分效果，整體來說，義隆2021年在ASP維持成長態勢下，營運仍有表現空間。

(時報資訊)