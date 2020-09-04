《商情》需求強 國際鐵礦石漲近6年高價 12:162020/09/04 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期因中國經濟快速復甦，使鋼鐵需求力道強勁，且全球經濟有好轉趨勢，支撐煉鋼原料鐵礦石價格上揚，加上中國港口壅塞，影響鐵礦石到貨與流通，更進一步提振鐵礦石價格，促使62%國際鐵礦石價格連續5日上漲。 最新國際鐵礦石報價，其中62%約漲2.2%，至每公噸130.8美元，達到2014年1月以來近6年高點；另外，65%、58%分別約漲1.8%和2.1%。 (時報資訊) #上揚 #鐵礦石 #約漲 #高價 #中國經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤提振 美國大豆漲逾二年多高點 10:172020/09/04 財經 《商情》競爭油品漲 拉抬棕櫚油期貨續揚 10:172020/09/04 財經 顯卡需求續強 Graphics DRAM第四季價格易漲難跌 09:222020/09/04 財經 《美股》5G手機通訊晶片需求強 博通本財季財測優於預期 11:592020/09/04 財經 陸港觀盤－消費類股迎旺季 期望帶動指數 04:102020/09/04 全球財經 銀川房價漲不停 靶向施策抑價 04:102020/09/04 產業財經 央行阻升 新台幣退居亞幣第三強 04:102020/09/04 金融．稅務 美颶風吹動報價 塑化蓄勢破重圍 04:102020/09/04 證券．權證 《美股掃瞄》五大科技股拖累 華爾街股市全軍覆沒 08:522020/09/04 財經 操盤心法－高價穩健、低價衝鋒 個股題材擺中間 04:102020/09/04 證券．權證 財經熱門新聞 美科技股遭血腥屠殺 美媒爆背後兇手是大陸 - 即時 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 即時 美股慘摔800點 黑暗期要來了？對沖基金大老給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。