近期因中國經濟快速復甦，使鋼鐵需求力道強勁，且全球經濟有好轉趨勢，支撐煉鋼原料鐵礦石價格上揚，加上中國港口壅塞，影響鐵礦石到貨與流通，更進一步提振鐵礦石價格，促使62%國際鐵礦石價格連續5日上漲。

最新國際鐵礦石報價，其中62%約漲2.2%，至每公噸130.8美元，達到2014年1月以來近6年高點；另外，65%、58%分別約漲1.8%和2.1%。

(時報資訊)